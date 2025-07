Calciomercato, il Milan tenta un clamoroso sorpasso? Ecco cosa succede

Sono giorni bollenti, questi, per il calciomercato del Milan, soprattutto in entrata. E non soltanto per quanto concerne le previsioni meteo. L'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare stanno lavorando senza sosta per cercare di fornire all'allenatore Massimiliano Allegri una rosa molto competitiva per tentare di vincere lo Scudetto e la Coppa Italia nella stagione 2025-2026. Ma vediamo cosa sta bollendo in pentola per i rossoneri. PROSSIMA SCHEDA