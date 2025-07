Calciomercato Milan, la Juventus punta Pubill: ma ha scelto i rossoneri

Calciomercato Milan: sfida con Wolverhampton e Juventus per Marc Pubill. I rossoneri hanno già un accordo col terzino, oggi giornata decisiva

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il profilo del terzino destro spagnolo dell'Almeria, Marc Pubill, piace a molte squadre. Su tutte Milan e Wolverhampton, che si stanno sfidando per ingaggiare il promettente difensore. A queste si aggiunge anche la Juventus, con il direttore generale dei bianconeri Damien Comolli che spinge fortemente per averlo.