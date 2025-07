Calciomercato Milan, contatti tra Tare e l'agente di Vlahovic: la situazione

Calciomercato, Vlahovic al Milan? Tare ci lavora su — La Juventus vorrebbe cedere Vlahovic per almeno 25 milioni di euro (a poco meno di 20 eviterebbe una minusvalenza in bilancio) in questa sessione di calciomercato; l'entourage dell'ex Fiorentina vorrebbe, se possibile, la risoluzione anticipata del contratto senza rinunciare ad una ricca buonuscita. Ovvero, 10 milioni di euro, equamente divisi tra Dusan e agente.

L'idea, infatti, di rimanere alla Juventus fino a naturale scadenza del contratto sembra, secondo 'La Stampa', aver perso di fascino per lo stesso Vlahovic. Il quale ha respinto la corte dei turchi del Fenerbahçe e degli arabi dell'Al-Hilal, ma non ha chissà quali proposte da altri top club europei.

Il serbo non è insensibile al richiamo del Milan di Allegri — C'è, però, un club interessato a lui, il Milan, nei confronti di cui Vlahovic è tutt'altro che insensibile. In rossonero lavorerebbe di nuovo con Massimiliano Allegri, che ha già avuto come tecnico nella Juventus e con cui ha un ottimo feeling. Per il quotidiano di Torino, sarebbero sempre più frequenti i contatti tra il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare e Ristic sulla questione Vlahovic.

Tare avrebbe reso chiara la posizione del Milan, che, in termini di stipendio, non potrà spingersi oltre i 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. Ma anche la volontà di poter aspettare la fine del braccio di ferro tra Vlahovic e la Juve. Non in eterno però. Una telefonata tira l’altra e ora l’entourage del serbo comincia a prendere sempre più in considerazione l’opzione rossonera.