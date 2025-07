Milan senza terzini? Nessun problema, ci pensa Allegri

Infatti, entrambi avevano già giocato come terzini, il belga è stato acquistato dal Milan nel gennaio del 2020 come alternativa a Davide Calabria e ad Andrea Conti . Più recentemente aveva giocato come terzino sinistro con Paulo Fonseca , nella prima partita dello scorso campionato contro il Torino . Saelemaekers viene da una stagione con 7 gol e 7 assist con la maglia della Roma , la miglior stagione dal punto di vista realizzativo da quando è in Italia. Ha sempre dimostrato di avere qualità e soprattutto di avere un grande motorino nelle gambe. Ciò gli permette di attaccare e difendere senza problemi, macinando decine e decine di chilometri a partita.

La scelta di Pobega come terzino sinistro

Per Pobega invece si tratta di un ruolo già ricoperto in passato. Infatti, durante la pausa per il Mondiale in Qatar nella stagione 2022/2023 il Milan era volato in tournèe a Dubai dove aveva sfidato Arsenal e PSV. In quel caso, l'allora allenatore Stefano Pioli, vista l'assenza di Theo Hernandez - impegnato con la Francia - ha utilizzato Pobega come terzino sinistro, poiché è mancino. In entrambe le amichevoli ha fornito prestazioni positive. Sicuramente il futuro del centrocampista italiano sarà lontano dal Milan, anche perché non rientra nei piani di Allegri, però in vista della tournée sarà molto utile. Dopo si vedrà.