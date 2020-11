Mercato Milan – Villas Boas: “Thauvin? Parole Maldini false” | VIDEO

Mercato Milan, Villas Boas ‘ammonisce’ Maldini

ULTIME NOTIZIE VIDEO MERCATO MILAN – Nei giorni scorsi Paolo Maldini, nel corso di un’intervista, ha speso parole di interesse nei confronti di Florian Thauvin, esterno del Marsiglia in scadenza di contratto. Dichiarazioni che il tecnico dei francesi ha dimostrato di non aver apprezzato particolarmente. André Villas Boas, in conferenza stampa, ha definito ‘false’ le parole del direttore tecnico del Milan per il suo esterno d’attacco, aggiungendo stizzito ‘Maldini può dire tutto’. Questo il video. Novità importanti sul rinnovo di Calhanoglu: incontro fissato >>>