Calciomercato, Moretto: “Il Milan osserva Brown dell’Eintracht Francoforte”

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan continua a monitorare per la fascia sinistra Nathaniel Brown, terzino tedesco classe 2003 dell’Eintracht Francoforte. Un profilo giovane e promettente, che in questa stagione ha messo a referto 3 gol e 5 assist in appena 26 partite di Bundesliga.