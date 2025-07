Calciomercato, Pellegatti: 'Vlahovic? Dal Milan mi dicono di no, ma ...'

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti svela: dalla società arriva un no per Dusan Vlahovic, ma lo scenario potrebbe cambiare. Ecco perché

Come riportato da Carlo Pellegatti nel suo consueto video mattutino su YouTube, secondo le sue fonti interne al club rossonero, il Milan smentisce l’interesse per Dusan Vlahovic , principalmente a causa dell’elevato ingaggio richiesto dal centravanti serbo. L’attaccante classe 2000 percepisce attualmente 12 milioni di euro netti a stagione dalla Juventus , una cifra che il Milan non è disposto a corrispondere.

Tuttavia, i rossoneri restano alla finestra in attesa di un'opportunità per il ruolo di centravanti. E, secondo Pellegatti, quella stessa opportunità potrebbe anche essere Vlahovic, nel caso in cui dovesse liberarsi dalla Juventus e accettare di ridursi lo stipendio. In ogni caso, il Milan dovrebbe comunque andare incontro alle richieste dell’attaccante per facilitare l'operazione.