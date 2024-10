"E' 'Kakiano' in certi aspetti. Sto parlando di Nico Paz del Como. Lo vedo contro il Verona: divertente, spettacolare. Ho visto qualche minuto contro il Napoli. E' da prendere subito Nico Paz. Io cito Massara su Brahim Diaz che mi disse: 'Iniziamo a gustarcelo e ci aiuta a vincere', nonostante ci fosse la recompra del Real Madrid. Il costo è ancora relativamente basso, anche se il Como non vende tanto per. Perché non andarci subito prima che esca fuori dai parametri del Milan? E' da Milan, non dobbiamo farcelo scappare. Bisogna subito opzionarlo, mi piangerebbe il cuore vederlo in un'altra squadra ora. Nico Paz mi è piaciuto subito". LEGGI ANCHE: Fiorentina-Milan, segui con noi le parole di Fonseca in conferenza