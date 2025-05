Nelle ultime ore è stata svelata la richiesta dell'Arsenal per lasciar partire Jakub Kiwior, obiettivo di calciomercato del Milan. I rossoneri hanno seguito spesso nel corso delle ultime sessioni di trattative il difensore polacco, ex Spezia. Alla fine, però, anche per il muro dei Gunners, hanno sempre spostato la propria attenzione su altri profili, e quello che all'inizio sembrava uno dei nomi in cima alla lista non si è mai mosso dall'Inghilterra. I tempi, però, ora potrebbero essere maturi e il Diavolo potrebbe approfittarne in vista della stagione che verrà. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'JustArsenal'.