Calciomercato Milan – Kiwior a gennaio? Apertura importante dell’Arsenal

Nel corso della sessione di calciomercato di gennaio il Milan potrebbe anche fare un tentativo per Jakub Kiwior, difensore dell'Arsenal già seguito in passato. I rossoneri si sono già rinforzati in estate con Strahinja Pavlovic, che però nelle ultime uscite è sembrato tutt'altro che impeccabile. Non solo, perché c'è ancora un caso Fikayo Tomori. L'inglese continua ad essere utilizzato con il contagocce e si è parlato di un suo possibile addio già tra qualche mese. Non è da escludere, alla fine, un innesto. E il polacco, essendo già stato visionato in passato, potrebbe tornare tranquillamente in corsa.