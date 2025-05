Mauro Tassotti , nello staff del Milan Futuro , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky', soffermandosi in modo particolare su Carlo Ancelotti , suo ex compagno di squadra in rossonero, che diventerà CT del Brasile . Ecco, dunque, le sue parole.

Ex Milan, Tassotti sorprende su Ancelotti: "CT del Brasile? Ecco cosa penso"

"L’ho saputo prima di oggi, l’ho letta anche io sui giornali e sul web, non ci ha sorpreso perché se ne parlava da giorni. La difficoltà credo possa essere quella di andare in una nazionale da cui si pretende tantissimo. Il Brasile ha vinto tanto ed è sempre stato considerato il più forte al mondo, però non lo è da tanto tempo. Non mi sembra il momento migliore, però Carlo ha la capacità e l’esperienza per mettere le cose a posto".