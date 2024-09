Calciomercato Milan – Seguito con attenzione Nico Paz: le cifre e i dettagli 

Calciomercato Milan, Nico Paz potrebbe essere un nuovo colpo per il centrocampo rossonero? La recompra, le cifre e non solo: i dettagli

Siamo ancora nelle prime fasi della stagione, ma i dirigenti del Milan potrebbero essere molto interessati a qualche giocatore, anche in Serie A. Il calciomercato estivo è alle spalle, ma il lavoro per il futuro non smette mai. Per questo gli occhi del Diavolo potrebbero essere su un giovane talento appena arrivato in Italia.