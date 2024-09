Milan Primavera, due rinforzi subito dal mercato: ecco di chi si tratta

Il Milan continua a puntare sui giovani talenti. Si è assicurato due promettenti giocatori francesi per il settore Primavera . Leo-Paul Bouyer e Maiga-Hamadoun Cissé . Entrambi classe 2008, arriveranno a Milano giovedì, dopo aver firmato i contratti prima della chiusura del calciomercato estivo. La FIFA ha dato il via libera al loro tesseramento, confermando l'ingresso di due profili che rafforzano la visione del club sul futuro.

Bouyer, portiere proveniente dal Paris FC, ha già attirato l’attenzione della Nazionale Under 16 francese, grazie alle sue qualità tra i pali e alla sua leadership nonostante la giovane età. La scuola di portieri francese, da cui sono emersi talenti come Lloris e Maignan, ha prodotto un altro prospetto interessante, e il Milan non ha esitato a puntare su di lui. Bouyer si distingue per la sua sicurezza nella gestione della linea difensiva e il suo carisma, caratteristiche fondamentali per un ruolo così delicato.