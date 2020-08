Calciomercato Milan – Le ultime su Bakayoko, Aurier, Ibra e Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il Milan insiste affinché si concretizzi il ritorno in rossonero di Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese che già giocato per il Diavolo nella stagione 2018-2019.

Trovato l’accordo con Bakayoko, che è disposto a dimezzarsi l’ingaggio, da 6 milioni a 3 milioni di euro più bonus, pur di firmare con il Milan, andrà, ora, trovata l’intesa con il Chelsea, proprietario del cartellino dell’ex Monaco. Si ragiona sulla base dei 20 milioni di euro: il Milan vorrebbe acquistare Bakayoko in prestito con obbligo di riscatto.

Mentre il Diavolo, intanto, sta intensificando i contatti con il Tottenham per Serge Aurier, si va verso il prolungamento del contratto di Zlatan Ibrahimovic per un’altra stagione. Tra parte fissa e bonus, Ibra dovrebbe andare a percepire i 6 milioni di euro d’ingaggio che chiedeva, per lui, il suo procuratore Mino Raiola.

Raiola, tra l’altro, è attore decisivo anche per quanto concerne il rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, il cui accordo con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno 2021. Per far apporre al suo assistito la firma sul nuovo contratto con il Milan (scadenza 30 giugno 2023?) Raiola vorrebbe far inserire una clausola di rescissione di 50 milioni di euro che si attiverebbe nel caso il Milan non si qualificasse alla Champions League 2021-2022.

Infine, sul fronte mercato in uscita, quasi fatta per la cessione di Ricardo Rodríguez al Torino e per il prestito di Alessandro Plizzari alla Reggina. LEGGI QUI, INVECE, LE RICHIESTE DI STEFANO PIOLI PER UN MILAN PIÙ FORTE E FISICO >>>