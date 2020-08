Calciomercato Milan – Bakayoko pronto a dimezzarsi lo stipendio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, alcuni calciatori che hanno fatto parte del Milan, nel recente passato, sulla scia di quanto fatto, per esempio, da Ricardo Kaká e Zlatan Ibrahimović, amerebbero tornare a giocare per i rossoneri.

In questo senso, il nome più caldo è quello di Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese già al Milan nella stagione 2018-2019 (con 42 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia ed un gol all’attivo nel derby di ritorno in campionato), tornato al Chelsea dopo aver giocato l’ultima stagione in prestito nel Monaco.

Bakayoko vuole tornare a vestire la maglia rossonera: ha già inviato, da tempo, ampi segnali di apertura al club di Via Aldo Rossi in tal senso. Pur di rientrare a Milano, Bakayoko sarebbe disponibile a dimezzarsi, in sostanza, l’ingaggio di 6,5 milioni di euro netti a stagione che attualmente percepisce a Londra dai ‘Blues‘.

Sarebbe disposto, per il Milan, ad accettare una proposta di 3 milioni di euro netti l’anno più bonus. Il Milan ci pensa e valuta l’operazione. Se con il giocatore non sarebbe (sarà) un problema trovare l’accordo, ci sarà, però, da trattare con il Chelsea per la cessione del cartellino di Bakayoko.

I londinesi vogliono venderlo a titolo definitivo per 20 milioni di euro, anche perché i due anni di prestiti non hanno prodotto grandi risultati. Il Milan, dal canto suo, potrebbe proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per ‘ammorbidire’ Marina Granovskaia, amministratore delegato del Chelsea, poco propensa, in genere, a concedere sconti sui cartellini dei calciatori.

Secondo ‘Tuttosport‘ si andrà per le lunghe, ma la fiamma della trattativa Bakayoko-Milan è accesa. UN CALCIATORE ROSSONERO È IN PROCINTO DI CAMBIARE MAGLIA: VAI ALLA NEWS >>>