Calciomercato Milan – Ricardo Rodriguez nel mirino del Torino di Giampaolo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’arrivo di Marco Giampaolo al Torino ha scatenato le voci di mercato riguardanti giocatori del Milan. Si è parlato già di Rade Krunic, e adesso c’è un’altra novità. Ricardo Rodriguez è un obiettivo per la difesa granata.

C’è la stima di Giampaolo, che addirittura nella breve esperienza al Milan lo ha preferito a Theo Hernandez in qualche partita, nonostante il francese fosse già tornato dall’infortunio. L’indiscrezione sull’interesse del Torino per il terzino svizzero arriva da Gianluca Di Marzio: “Martedì è in programma un incontro fra il Torino e l’entourage di Ricardo Rodriguez“.

