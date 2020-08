Calciomercato Milan – Serve un’accelerata per Chiesa: ora o mai più

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il nome di Federico Chiesa è stato accostato al Milan subito dopo la conferma di Stefano Pioli in rossonero. L’allenatore stima molto il talento viola, avendolo allenato in passato e conoscendo le sue grandi qualità.

Il nome di Chiesa sarebbe una richiesta precisa di Pioli per rinforzare la squadra rossonera nella prossima stagione. Ed effettivamente proprio a destra il Milan ha carenze, con Saelemaekers e Castillejo non particolarmente decisivi e incisivi.

Commisso l’ha praticamente annunciato il suo addio: “Gli ho dato il via libera“, ha riferito il presidente Viola. Quale sarà il futuro di Chiesa? Il Milan sogna!

Il Milan sogna, sì, ma serve un’accelerata se veramente si vuole portare a casa il talento italiano. La principale rivale è la Juventus? Sì, lo diciamo da settimane. Ed è proprio questo il momento giusto, approfittare dei problemi bianconeri, visto il cambio di allenatore dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League (non una novità, ma fa sempre notizia).

La Juve ha altre priorità nel breve periodo, e potrebbe mollare Chiesa in caso di accelerata del Milan. Serve un’offerta convincente, e la Fiorentina in un modo o in un altro mollerà. Soprattutto se a far pressioni sarà, ancora una volta, lo stesso Chiesa. Lui sta pensando alla possibilità di vestire rossonero, giocare con Ibrahimovic, ritrovare Pioli e fare gruppo con alcuni compagni di nazionale come Donnarumma e Romagnoli su tutti.

