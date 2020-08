Retroscena Bakayoko: Acerbi, la lite con Gattuso e… le brioches

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nelle ultime ore sembra essere ritornato con prepotenza il nome di Tiemoué Bakayoko in orbita Milan. Il francese, in rossonero nella stagione 2018/2019, ha giocato lo scorso anno con la maglia del Monaco. Il Diavolo sembra aver trovato l’accordo con il francese, che adesso attende il via libera da parte del Chelsea, che lo valuta intorno ai 20 milioni di euro. Un giocatore che ha dato un contributo importante al Milan targato Gennaro Gattuso, ma che si è reso protagonista di alcuni episodi caratteriali abbastanza curiosi. Eccoli nel dettaglio.

