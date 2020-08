Bakayoko – Milan, intesa sullo stipendio. Il Chelsea tratta

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, Tiemoué Bakayoko potrebbe finire nuovamente al Milan. Il giocatore, arrivato nell’estate 2018 in prestito dal Chelsea, si è preso il centrocampo rossonero dopo non poche difficoltà a inizio anno. Dopo qualche mese, però, Gennaro Gattuso lo ha stabilmente impiegato come vertice basso insieme a Franck Kessie e Lucas Paqueta. Perché il francese è andato via dal Milan? Non di certo per demeriti tecnici, ma soltanto perché i 40 milioni richiesti dai ‘Blues’ sono stati ritenuti eccessivi.

A distanza di un anno, però, lo scenario è completamente diverso. Bakayoko nella scorsa stagione ha giocato con la maglia del Monaco, laddove era esploso a inizio carriera, e adesso è ritornato alla base. Il Milan ha trovato l’accordo con il giocatore sulla base di un contratto che si aggira sui 3 milioni di euro, ma non si può dire lo stesso per quanto riguarda il suo cartellino. La valutazione di Bakayoko si è vertiginosamente abbassata sui 20 milioni, ma il Milan vuole tirare ulteriormente il prezzo. Il Chelsea è disponibile a trattare, ma ancora nulla è deciso.

NON SOLO BAKAYOKO: ECCO CHI INTERESSA A CENTROCAMPO >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>