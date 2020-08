PM – Allenatore Juventus, Pirlo candidato forte per il dopo Sarri: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Dopo l’eliminazione dalla Champions League, la Juventus ha deciso di prendere una decisione forte, esonerando Maurizio Sarri. Non è bastato uno scudetto vinto dall’ex Chelsea per guadagnarsi una riconferma per il prossimo anno: adesso è già tempo di pensare al suo sostituto. Sono molti i nomi che stanno circolando in questo senso, da Simone Inzaghi a Mauricio Pochettino, passando addirittura per Andrea Pirlo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il nome dell’ex Milan è tutt’altro che marginale, al contrario è un candidato forte e concreto per la panchina. Ricordiamo che Pirlo è attualmente l’allenatore dell’Under 23 e potrebbe ritrovarsi a guidare la prima squadra con una mossa abbastanza a sorpresa.

