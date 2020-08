TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 9 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 9 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il quotidiano torinese dedica la sua copertina ad Andrea Pirlo, che rileva, come ormai noto, Maurizio Sarri alla guida della Prima Squadra della Juventus. Contratto fino al 30 giugno 2022 per l’ex centrocampista bianconero, che appena una settimana fa circa era stato chiamato a guidare la Juventus Under 23: un’esperienza durata pochissimo. Per Matteo Marani, giornalista sportivo, questa è “la vittoria dei senatori e dello spogliatoio”, che, evidentemente, non tolleravano Sarri.

Nel riquadro verticale, si parla dell’eliminazione del Napoli di Gennaro Gattuso dalla Champions League, in virtù della sconfitta per 1-3 in casa del Barcellona di Lionel Messi e del calciomercato del Torino, vicino a piazzare il colpo Ricardo Rodríguez: il terzino sinistro svizzero, di proprietà del Milan, piace infatti a Marco Giampaolo, da qualche giorno nuovo tecnico granata. “Svolta a sinistra”, il titolo dedicato, “arriva Rodríguez”.

