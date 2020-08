Calciomercato Milan – Bakayoko vuole tornare in Italia

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan proverà a fare un mercato oculato e sostenibile, ma allo stesso tempo è ben consapevole di dover rinforzarsi in alcuni reparti.

Tra questi c’è il centrocampo. Florentino del Benfica è da tempo seguito dal Milan: centrocampista difensivo di forza e tecnica, è classe 1999, e dunque potrebbe essere un profilo molto gradito a Elliott. Attenzione però anche al possibile ritorno di Tiémoué Bakayoko, che non vedrebbe l’ora di tornare in Italia. Il centrocampista non ha un carattere facile, così come si è visto con Gattuso, ma in un anno potrebbe essere maturato. Il Milan l’anno scorso non l’ha riscattato dal Chelsea, ma Bakayoko potrebbe comunque diventare un nome molto caldo nelle prossime settimane.

