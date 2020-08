Calciomercato Milan – Diavolo in pressing sul Chelsea per Bakayoko

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha ricordato come, tanto più rapidamente il Milan chiuderà la questione del rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimović, quanto più velocemente potrà passare a parlare degli altri faldoni di calciomercato sul tavolo dei dirigenti Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Uno su tutti, quello del ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan. Il centrocampista francese, classe 1994, ha giocato già in rossonero nella stagione 2018-2019, con 42 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia ed un gol all’attivo, segnato nel derby di ritorno in campionato. Lui vuole tornare a Milano ed il Milan pensa seriamente a riprenderlo perché le sue caratteristiche tecniche si sposano con il progetto tecnico di Stefano Pioli.

Il francese, infatti, che nell’ultima stagione ha giocato in Ligue 1, in prestito, nella fila del Monaco, ama il pallone lavorato e gestito a terra, i fraseggi stretti in mezzo al campo e, spesso e volentieri, salta di prepotenza fisica l’uomo creando superiorità numerica: perfetto, insomma, per gli ingranaggi del mister rossonero. Dunque il Milan prosegue il pressing su di lui: trovato l’accordo con il ragazzo, adesso è la volta di trovare quello con il Chelsea, proprietario del suo cartellino.

Per tornare al Milan, Bakayoko è disponibile a dimezzarsi l’ingaggio, rinunciando ai 6 milioni netti a stagione, ed oltre, che percepirebbe nei ‘Blues‘ per altre due stagioni per accettare un accordo pluriennale da 3 milioni di euro netti l’anno con il Diavolo. Scatta, pertanto, il dialogo tra Milan e Chelsea, con i rossoneri che non vorrebbero portarlo troppo avanti nel tempo, di modo da poter cominciare a puntellare il proprio organico.

Quanto potrebbe costare Bakayoko al Milan? Per non rimetterci, il club londinese dovrebbe mettere in cassa almeno 15 milioni di euro, ma è probabile che la richiesta si alzi a 20. Il Diavolo cercherà di pagarlo il meno possibile, ma di arrivare, comunque, ad un’intesa che consenta a Bakayoko di coronare il suo sogno ed al Milan stesso di rimpolpare il proprio centrocampo, che ha perso Lucas Biglia e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura per scadenza contrattuale.

