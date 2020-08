GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 10 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 10 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Copertina de ‘La Gazzetta dello Sport‘ dedicata all’Inter di Antonio Conte che, alle ore 21:00, disputa, a Düsseldorf, la gara secca dei quarti di finali di Europa League contro i tedeschi del Bayer Leverkusen: i nerazzurri, per passare il turno, si affidano a bomber Romelu Lukaku, già 30 gol stagionali in tutte le competizioni. Sul mercato, poi, l’A.D. Giuseppe Marotta ci prova per Chris Smalling.

Si parla, poi, del nuovo corso della Juventus di Andrea Pirlo e della sessione di calciomercato che condurranno i bianconeri: torna a scaldarsi, in entrata, la pista che porta a Sandro Tonali mentre Blaise Matuidi, Gonzalo Higuaín ed altri cinque elementi di livello verranno messi alla porta.

Infine, l’intervista esclusiva della ‘rosea’ con Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che spiega come l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, secondo lui, possa battere il PSG ed arrivare in fondo in Champions League.

