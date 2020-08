Calciomercato Juventus – I bianconeri si rifanno sotto per Tonali

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, con l’esonero di Maurizio Sarri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra della Juventus e la conseguente nomina, un po’ a sorpresa, di Andrea Pirlo in sua sostituzione, cambieranno, inevitabilmente, le strategia dei bianconeri in sede di mercato.

Un esempio? Verrà mollato, con tutta probabilità, l’italo-brasiliano Jorginho, con cui era in piedi una trattativa con il Chelsea, poiché l’ex Hellas Verona e Napoli era una precisa richiesta dell’ormai ex tecnico della ‘Vecchia Signora‘. I bene informati, secondo il quotidiano torinese, sottolineano come la Juventus si rifarà sotto, invece, per Sandro Tonali, classe 2000, gioiello del centrocampo del Brescia che, da sempre, viene accostato a Pirlo per somiglianza fisica e capacità tecniche.

Pirlo lo apprezza tantissimo ma, su Tonali, va segnalato anche come l’Inter, da settimane ormai, abbia preso vantaggio sulle concorrenti nella corsa al cartellino del numero 4 delle ‘Rondinelle‘: Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, è pronto, però, a riallacciare i contatti con Giuseppe Bozzo, agente di Tonali, per verificare i margini di inserimento dei bianconeri nella lotta per il giocatore.

Alternativa al regista del Brescia, è Manuel Locatelli (Sassuolo). I bianconeri, infine, non perdono di vista Nicolò Zaniolo (Roma), anche se, dopo la cessione del club giallorosso, passato da James Pallotta e Daniel Friedkin, è molto, molto difficile che il fantasista italiano venga ceduto in questa sessione di calciomercato.