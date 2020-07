Calciomercato Milan – Tonali vicinissimo all’Inter: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Arrivano importanti aggiornamenti di mercato per quanto riguarda il futuro di Sandro Tonali. Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset’ l’Inter sarebbe vicinissima all’accordo con il Brescia per il talento italiano. Beppe Marotta e Massimo Cellino starebbero negoziando su un prestito oneroso a 10 milioni di euro, più un obbligo di riscatto da esercitare il prossimo anno fissato a 22-23 milioni. Nessuna contropartita dunque, per un’operazione da circa 33 milioni.

Il Milan non aveva mai fatto mancare l’interesse per il centrocampista classe 2000 del Brescia, ma sembra che l’Inter, al momento, conservi un vantaggio abbastanza netto e sia la squadra più accreditata per acquistarlo in vista della prossima stagione.

