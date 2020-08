Calciomercato Milan – Rossoneri sempre vigili su Florentino e Pessina

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – In vista della stagione 2020-2021, con l’addio a Lucas Biglia, Giacomo ‘Jack’ Bonaventura e, forse, a Lucas Paquetá, il Milan sta cercando, sul mercato, un paio di centrocampisti di qualità che possano integrare un reparto che, al momento, può contare soltanto su Franck Kessié, Ismaël Bennacer e Rade Krunić, per altro quest’ultimo richiesto dal Torino.

Ecco perché, secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, i rossoneri, oltre alla situazione di Tiémoué Bakayoko, che spinge per tornare al Milan e che si sarebbe anche detto disponibile a ridursi moltissimo l’ingaggio pur di coronare questo suo sogno, tengono sempre d’occhio Florentino Luís, classe 1999, centrocampista portoghese del Benfica e Matteo Pessina, classe 1997, di proprietà dell’Atalanta ma, nell’ultima stagione, protagonista in Serie A con la maglia dell’Hellas Verona.

ESCE, UFFICIALMENTE, DAL MERCATO UN GIOCATORE DIVENTATO IMPORTANTE PER STEFANO PIOLI >>>