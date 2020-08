CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 9 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 9 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Apertura, in prima pagina, con l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. L’ormai ex tecnico bianconero, Maurizio Sarri, esonerato all’indomani dell’inutile vittoria interna, 2-1, contro l’Olympique Lione, che non è stata sufficiente per raggiungere le ‘Final Eight‘ di Champions League a Lisbona. Per la Juventus, Pirlo è “un predestinato”.

Quindi, nel riquadro centrale della prima del quotidiano romano, spazio a Barcellona-Napoli, terminata 3-1 per i blaugrana (che Lionel Messi!) e che ha contribuito a rispedire a casa gli azzurri di Gennaro Gattuso: la loro stagione 2019-2020 finisce qui.

Infine, nel riquadro verticale, si parla dei tormenti di Christian Eriksen, classe 1992, centrocampista danese che fatica a trovare spazio nell’Inter di Antonio Conte. Resterà in panchina anche domani sera, in occasione della sfida secca di Europa League contro il Bayer Leverkusen in programma a Düsseldorf.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>