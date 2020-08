Calciomercato Milan – Kessié, finalmente un agosto tranquillo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, quest’estate resterà tranquillo Franck Kessié, classe 1996, centrocampista ivoriano che gioca nel Milan dal 2017.

A differenza, infatti, di quanto accaduto nelle ultime sessioni di calciomercato, quando l’ex atalantino era finito sempre nella lista dei partenti, stavolta Kessié può dormire sonni tranquilli. Il Milan lo considera incedibile, alla luce di quanto fatto vedere nella squadra di Stefano Pioli alla ripresa del campionato di Serie A 2019-2020, post-lockdown.

Nel 4-2-3-1 di Pioli, al fianco dell’amico e scudiero Ismaël Bennacer, Kessié si è ritrovato, tornando ai livelli fatti vedere nella sua esperienza a Bergamo, quando il Milan si convinse a tirare fuori 32 milioni di euro per strapparlo ai nerazzurri: dopo essersi perso per un po’, in questo 2020 Kessié è tornato a giocare a livelli molto alti.

Tanto da meritarsi, ha ribadito il quotidiano torinese, la conferma nella fila del Milan anche per la stagione 2020-2021. Niente bagagli, per lui, a parte quelli per le vacanze. Anche e soprattutto da Kessié il Milan di Pioli ripartirà, a centrocampo, per tentare la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League.

Al Milan era arrivata una proposta dell’Inter per Kessié: i nerazzurri avevano provato ad imbastire uno scambio con un centrocampista a scelta tra Matías Vecino e Roberto Gagliardini, trovando, però, le porte chiuse da parte del club di Via Aldo Rossi. Con l’Inter che, quindi, ha iniziato a parlare con il Tottenham per uno scambio tra Milan Škriniar e Tanguy Ndombele.

Ma prima ancora, nell’estate 2019, ha ricordato ‘Tuttosport‘, Kessié avrebbe potuto seguire Patrick Cutrone al Wolverhampton: pure in questo caso, però, come già accaduto in altre occasioni, non si era giunti alla fumata bianca perché le offerte pervenute per l’ivoriano non erano state giudicati sufficienti dal Milan.

Nulla di tutto questo, invece, succederà in questo periodo: Kessié potrà riposarsi, tenere spento il cellulare e ripresentarsi carico al raduno di Milanello del prossimo 24 agosto.