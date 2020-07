Calciomercato Inter – Conte vuole Ndombélé del Tottenham | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – In vista della prossima stagione l’Inter di Antonio Conte vuole un nuovo, grande centrocampista e, secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, i nerazzurri lo avrebbero individuato in Tanguy Ndombélé.

Classe 1996, giunto al Tottenham la scorsa estate e pagato ben 60 milioni di euro all’Olympique Lione, Ndombélé ha vissuto una prima stagione complicata in Inghilterra: ha giocato abbastanza, 29 gare tra Premier League, Champions League e coppe nazionali, con 2 gol e 4 assist all’attivo, ma è ai ferri corti con il manager degli ‘Spurs‘, José Mourinho.

Proprio Mourinho, vecchio amico dell’Inter, potrebbe dunque spedire Ndombélé a Milano in un’operazione di mercato che potrebbe fare felici tutti quanti. D’altronde, i rapporti tra Inter e Tottenham sono ottimi dopo la conclusione dell’affare Christian Eriksen nello scorso mese di gennaio.

Valutato dal Tottenham almeno una cinquantina di milioni di euro, Ndombélé potrebbe finire all’Inter in uno scambio: Mourinho vorrebbe Milan Skriniar a Londra, ma occhio alla possibilità che nell’operazione finisca Ivan Perisic, che il Bayern Monaco non riscatterà dal club di Via della Liberazione.

Veto, invece, dell’Inter sul nome di Marcelo Brozovic, giudicato incedibile da Conte nonché dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>

