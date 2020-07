PM – Calciomercato Milan: Inter su Kessié, tutta la verità | News

CALCIOMERCATO MILAN – In questi giorni si è sparsa la voce di un nuovo assalto dell’Inter a Franck Kessié, classe 1996, centrocampista ivoriano del Milan: un elemento molto gradito al tecnico nerazzurro, Antonio Conte, alla ricerca di calciatori che possano assicurare qualità e fisicità in mezzo al campo e che l’Inter, ad onor del vero, aveva già cercato nel corso dell’ultima sessione invernale di calciomercato.

I nerazzurri sarebbero intenzionati a proporre al Milan, per il suo ‘carro armato’, uno scambio praticamente alla pari con Roberto Gagliardini, classe 1994, che nell’Inter fa panchina ed è inviso alla maggior parte dei tifosi. In alternativa, proporrebbero il centrocampista uruguaiano Matías Vecino, classe 1991. Fino qui, i ‘rumors‘. Poi, però, c’è la realtà, che racconta di un Kessié molto contento nel Milan, club che lo ha fortemente voluto nell’estate 2017 dall’Atalanta e nel quale è titolare fisso da tre stagioni a questa parte.

Certo, il rapporto tra Kessié ed il Milan non è stato sempre tutto rose e fiori e il numero 79, spesso, è anche finito sulla lista dei partenti. Il club di Via Aldo Rossi, però, ha sempre fatto trapelare che, per Kessié, avrebbe accettato soltanto offerte nell’ordine dei 30 milioni di euro e, possibilmente, dall’estero. Non è un mistero, dopotutto, come il giocatore, se proprio debba lasciare il Milan, preferisca un’avventura in Premier League.

Lo straordinario periodo di forma che sta vivendo Kessié con il Milan, però, unitamente al ritrovato feeling con l'ambiente e con i sostenitori rossoneri, di fatto, allontanano le possibilità di una sua cessione. Spetterà, eventualmente, a Ralf Rangnick, futuro manager del Diavolo, decidere se confermarlo o meno in rosa. Tutti gli indizi lasciano pensare che Kessié proseguirà la sua avventura rossonera e che, certamente, non cambierà sponda dei Navigli.