Calciomercato Milan – Paqueta, non ci sono acquirenti per il brasiliano

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo un impatto straordinario con il Milan nella stagione 2018/2019, Lucas Paqueta si è completamente spento in quella appena terminata. Tra equivoci tattici e scarsa voglia di incidere, il brasiliano ha trascorso un anno da gregario, che non ha fatto altro che alimentare i dubbi sull’operazione condotta in prima persona da Leonardo. Il Milan si aspettava sicuramente di più visto il costo del cartellino (circa 40 milioni di euro), ma il rischio di finire sul mercato è più che concreto. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, però, sottolinea come non ci siano acquirenti per il classe 1997, che potrebbe quindi rimanere ancora in rossonero.

