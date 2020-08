Milan, bentornato Kessie: ultima parte di stagione super per l’ivoriano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un inizio di stagione sbiadito, che sembrava essere l’epilogo della sua avventura al Milan. Franck Kessie, infatti, si è mostrato decisamente sottotono fino allo stop forzato causato dal coronavirus. L’ivoriano, dall’estate del 2017, è stato uno dei punti fermi di tutti gli allenatori passati da Milanello, ma negli ultimi tempi sembrava che qualcosa stesse cambiando. Si è parlato addirittura di cessione, per una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Ma quella che sembrava una discesa inesorabile, si è trasformata nella sua seconda giovinezza rossonera.

Il punto di svolta è coinciso con la decisione di Stefano Pioli di cambiare modulo, che è passato dal 4-3-3, che lo vedeva come mezzala destra, al 4-2-3-1, che lo ha spostato di qualche metro in mezzo al campo. Un cambio di posizione che ha rivitalizzato l’ivoriano, da quel momento in poi un altro giocatore. Kessie, insieme a Ismael Bennacer, ha formato una coppia perfettamente amalgamata che ha restituito una linfa diversa ad un Milan tutt’altro che lucido.

I due giocatori si completano a meraviglia ma, mentre la crescita di Bennacer è stata molto più continua nel tempo, quella del numero 79 è stata improvvisa e forse inaspettata. Un gol contro il Genoa su rigore ad ottobre, poi 3 gol consecutivi contro Juventus, Napoli e Parma. Il suo record di 7 segnature dello scorso anno non è stato battuto, ma Kessie si è dimostrato molto più maturo e consapevole dei propri mezzi. Nessuno ha mai messo in discussione le sue qualità da corridore, ma questo nuovo ruolo lo ha elevato anche a giocatore di grande tecnica. Adesso il Milan se lo gode e non ha di certo intenzione di cederlo. Bentornato Kessie, un giocatore completamente ritrovato dopo un piccolo periodo di appannamento.

INTANTO IL RINNOVO DI IBRA E’ SEMPRE PIU’ VICINO: LA NOTIZIA >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>