Calciomercato Milan – Di Marzio: “Ibrahimovic, rinnovo vicino”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da gianlucadimarzio.com, il Milan e Zlatan Ibrahimovic sono sempre più vicini. I contatti tra Maldini e Raiola sono continui, con lo svedese che ormai sembra convinto a sposare il progetto rossonero.

Ibrahimovic sarebbe pronto a firmare un contratto annuale, anche se ci sono ancora alcuni dettagli da limare, ma in casa rossonera filtra ottimismo sul buon esito dell’operazione. Anche la proprietà ha dato il suo assenso al rinnovo, visto che Ibrahimovic, nonostante i 38 anni, ha dimostrato di essere determinante per il Milan fornendo prestazioni di alto livello in questo ultimo scorcio di stagione.

