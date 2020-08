Calciomercato Milan – Ricardo Rodríguez-Torino si può fare già oggi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, è decollata la trattativa per il trasferimento di Ricardo Rodríguez, classe 1992, a titolo definitivo dal Milan al Torino.

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha dato, infatti, alla negoziazione un’accelerata decisiva e la tanto sospirata fumata bianca potrebbe già arrivare nei primi giorni di questa settimana. Forse già oggi.

Nel pomeriggio è in programma un summit, a ‘Casa Milan‘, tra il D.S. granata e la dirigenza del club di Via Aldo Rossi per provare a trovare un’intesa finale, con le parti che, già adesso, sono vicinissime.

Ricardo Rodríguez è una precisa richiesta del nuovo tecnico del Torino, Marco Giampaolo, che ha avuto modo di allenarlo al Milan nei primi mesi di questa stagione: le strade, poi, si sono separate quando l’allenatore abruzzese è stato esonerato.

Il laterale elvetico è rientrato al Milan, poi, dal prestito al PSV Eindhoven ma non rientra nei piani di Stefano Pioli: può andare via e, in queste ore, cominciano ad emergere già le prime cifre del suo trasferimento sotto la Mole Antonelliana.

Ricardo Rodríguez è legato al Milan da un altro anno di contratto, scadenza 30 giugno 2021, per un ingaggio di 2,8 milioni di euro a stagione, bonus inclusi: il Torino non ha chiesto al Milan buonuscite di alcun tipo, però i granata ‘invocano’ uno sconto sul prezzo del cartellino dell’ex Wolfsburg.

Il Milan, ha riferito ‘Tuttosport‘, chiede almeno 3,8 milioni di euro per cederlo (cifra per cui Ricardo Rodríguez è iscritto a bilancio, n.d.r.), mentre il D.S. del Toro, Vagnati, è arrivato finora ad offrirne 3. Su queste basi inizieranno a discutere oggi i due club: possibile che si trovi un’intesa definitiva a 3,5 milioni di euro.

Poi, domani, è previsto un nuovo summit tra Vagnati e Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodríguez, per definire l’accordo sul contratto che lo svizzero firmerà con i granata: si parla di un triennale, fino al 30 giugno 2023, da 1,5 milioni di euro netti a stagione.

In granata, Ricardo Rodríguez prenderà il posto dell'argentino Cristian Ansaldi, che è in partenza.