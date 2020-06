Calciomercato Milan – Cessione Rodríguez? Cifre ed impatto a bilancio

CALCIOMERCATO MILAN – I mesi di prestito al PSV Eindhoven non sembrano aver ridato linfa a Ricardo Rodríguez, con il club olandese orientato a non riscattarlo e a rispedirlo a Milanello. Il terzino svizzero non rientra però nei progetti del Milan, che punta con decisione su Theo Hernández, per cui diventa prioritario cercare una nuova sistemazione che accontenti tanto il ragazzo quanto il club rossonero.

Accontentare il Milan significa non allontanarsi molto dal valore netto del calciatore, che al 30 giugno sarà iscritto a bilancio per una cifra pari a € 3.547.434. Pertanto, qualsiasi cifra superiore a questa che il Milan incasserà dall’eventuale cessione di Ricardo Rodríguez, consentirebbe ai rossoneri di realizzare una plusvalenza in bilancio.

Considerata la somma di ammortamento annuo (€ 3.547.434) e lo stipendio lordo (€ 3.150.000), il Milan risparmierebbe da un suo addio qualcosa come € 7.222.434. Oltre all’eventuale incasso dal suo cartellino. Una cifra importante da reinvestire su un giovane talento (Aaron Hickey?) pronto a crescere alle spalle di Theo Hernández con meno pretese e con costi più moderati. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>