Calciomercato Milan – Rodriguez, difficile la sua permanenza al PSV

CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Ricardo Rodriguez. Ricordiamo che in Olanda la stagione è terminata in anticipo per il coronavirus, con il titolo non è stato assegnato (Ajax e AZ Alkmaar erano in testa, con 9 gare ancora da giocare)

Di conseguenza niente partite neanche per Ricardo Rodriguez, che si giocava una possibile riconferma. Chiuso al Milan da Theo Hernandez, cercato dal Fenerbahçe e poi dal Napoli di Gennaro Gattuso, il terzino è approdato al PSV Eindhoven, con cui in sostanza ha giocato solo un mese, con 5 gare da titolare.

Arrivato in prestito secco dal Milan, il club olandese non vuole pagare i 5 milioni del cartellino richiesti dal Milan, oltre al fatto che non vuole inserire Dumfries nell’affare. C’è il rischio concreto dunque che Ricardo Rodriguez torni a Milanello e che cominci a lavorare con Ralf Rangnick. INTANTO KALULU HA FIRMATO IL SUO CONTRATTO CON IL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>