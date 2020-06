Calciomercato Milan – Kalulu, il francese ha firmato il contratto

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri è stata la prima giornata per Kalulu, terzino destro prelevato dal Lione. Il suo è un ingaggio di prospettiva (non ha mai giocato in prima squadra con il club francese), ma le cose potrebbero cambiare nel caso in cui uno tra Calabria e Conti dovesse essere ceduto.

Del resto Maldini e Moncada non hanno mai avuto dubbi su Kalulu, che era seguito fortemente anche dal Bayern Monaco. Ieri comunque il calciatore, dopo aver svolto le visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva, ha incontrato a Casa Milan la dirigenza rossonera: per lui un contratto di cinque anni. INTANTO PIOLI PENSA A UNA NOVITA’ CONTRO IL LECCE, CONTINUA A LEGGERE >>>