Verso Lecce-Milan: chance per Rafael Leao? Pioli ci pensa

MILAN NEWS – Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, per Rafael Leao potrebbe esserci un’occasione contro il Lecce, partita che si disputerà allo stadio Via del Mare lunedì prossimo.

Zlatan Ibrahimovic è ancora box per l’infortunio al polpaccio e Rebic si è fatto espellere dopo 15 minuti contro la Juventus, tuttavia Rafael Leao ha fatto troppo poco per mettere in difficoltà l’allenatore nella fetta di semifinale giocata allo Stadium contro i bianconeri. Approccio piuttosto molle, poca profondità e solo qualche duello aereo vinto. Pioli si aspettava sicuramente molto di più in termini di determinazione e imprevedibilità.

Tutto questo, però, non vuol dire che Rafael Leao non possa avere una nuova chance. A Lecce, con il rientro di Castillejo, Pioli starebbe pensando di schierare Ante Rebic nella sua posizione naturale, cioè quello di esterno di sinistra nel 4-2-3-1 (dove di fatto ha firmato 6 dei 12 gol segnati dal Milan tra gennaio e marzo) . Se fosse effettivamente così, il portoghese tornerebbe titolare dopo 6 gare di fila tra A e Coppa Italia iniziate dalla panchina.

Al di là comunque di tutti questi discorsi, Rafael Leao deve dare di più anche in allenamento, dove negli ultimi tempi non ha certamente brillato per applicazione e concentrazione. Ibrahimovic tornerà a breve (si parla della partita contro la Roma) e dunque Leao ha ancora poco tempo per prendersi il Milan. Ce la farà? Pioli ci spera, così come tutti i tifosi rossoneri. INTANTO INDISCREZIONI IMPORTANTI SUL FUTURO DI RANGNICK, CONTINUA A LEGGERE >>>