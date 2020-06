Allenatore Milan – Neuville: “Rangnick non vuole più allenare: il motivo”

CALCIOMERCATO MILAN – Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di calciomercato, sembra ormai certo l’approdo di Ralf Rangnick al Milan. Se non ci sono dubbi in merito al suo arrivo, molti sono i dubbi sul ruolo che ricoprirà in rossonero: allenatore, dirigente o entrambi? Oliver Neuville, ex giocatore di Bayer Leverkusen e Borussia Monchengladbach tra le altre, ha detto la sua in merito all’argomento. Ecco le dichiarazioni: “Ha fatto molto bene nelle squadre che ha allenato. Se andrà al Milan credo sarà per ricoprire il ruolo di direttore sportivo, da quello che so non vuole più allenare“. Il mistero si infittisce…

