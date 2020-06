Allenatore Milan – Incontro in Austria tra Rangnick e Gazidis: le ultime

MILAN NEWS – Arrivano novità importanti per quanto concerne la panchina del Milan. Ormai non sembrano esserci più dubbi sul fatto che Ralf Rangnick nella prossima stagione sarà il nuovo tecnico rossonero, sostituendo così Stefano Pioli.

Stando a quanto raccontato da Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, nei giorni scorsi ci sarebbe già stato un incontro in Austria tra Rangnick e Gazidis. I due, nonostante le smentite di rito da parte del Milan, stanno già lavorando alla squadra della prossima stagione, facendo il punto su alcuni giocatori sui quali puntare come Donnarumma, e Calhanoglu e altri da lasciare andare come Ibrahimovic. Rangnick sarà anche un manager a tutto tondo all’interno della società, visto che porterà con sé nuovi dirigenti. IL MILAN PENSA ANCHE AI PROSSIMI ACQUISTI. ECCO IL PRIMO NOME PER L’ATTACCO, CONTINUA A LEGGERE >>>

