Milan, senza Ibra servirà un attaccante top: Jovic nome giusto?

MERCATO MILAN – Stando alle notizie in nostro possesso e alle indiscrezioni che emergono ormai con sempre maggiore insistenza, il futuro di Zlatan Ibrahimovic sembra essere sempre più lontano dal Milan. Chiamato e convinto a dicembre dall’amico Zvonimir Boban, Ibra ha firmato un contratto di 6 mesi (tecnicamente poi saranno 8), senza mai sbilanciarsi troppo su una possibile permanenza anche nella prossima stagione.

Lo svedese ha sempre detto che non sarebbe stata una questione di soldi, ma la sua scelta sarebbe stata determinata fondamentalmente da due fattori: la sua competitività in campo, contro avversari di livello ben più provante rispetto alla MLS americana – esame più che superato – e il progetto del Milan del futuro. Ecco, proprio su quest’ultimo punto sembra che l’attaccante numero 21 non la pensi allo stesso modo dell’attuale proprietà rossonera. Elliott punta a riportare il club in alto, ma a determinate condizioni, con certi tempi, e con l’intento che la società possa autofinanziarsi sistemando così i conti del bilancio.

Ibra, dal canto suo, non può aspettare così tanto. Lui vorrebbe già per l’anno prossimo una squadra pronta a lottare per i vertici o perlomeno essere competitiva per la zona Champions League. Una certezza che questo Milan non gli può dare ad oggi. Ed ecco che allora il club di via Aldo Rossi si sta guardando attorno per capire chi potrà essere il terminale offensivo della squadra della prossima stagione.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il nome in cima alla lista di Gazidis è quello di Luka Jovic, che Ralf Rangnick – probabile futuro allenatore dei rossoneri – conosce molto bene, avendolo più volte affrontato in Bundesliga. L’attaccante serbo è reduce da una stagione piuttosto negativa con la maglia del Real Madrid. Pagato 60 milioni la scorsa estate, Jovic non ha mai inciso e spesso e volentieri è stato lasciato a scaldare la panchina.

La sua stagione è facilmente riassumibile in 24 presenze totali tra campionato e coppe, e appena 2 reti realizzate contro Leganes e Osasuna. Per altro un minutaggio molto basso, dal momento che è partito titolare in solo 5 occasioni. Una annata completamente diversa da quella che lo aveva portato sotto le luci della ribalta con la maglia dell’Eintracht Francoforte, quando al fianco di Rebic segnò la bellezza di 27 gol in 48 partite.

I contatti con il suo agente – Fali Ramadani – sono constanti e intensi. Il giocatore gradisce la destinazione e ha già fatto sapere al Real di voler essere ceduto. Dello stesso avviso il club spagnolo, il quale però vorrebbe almeno 40 milioni. La proposta rossonera, attualmente, è quella di un prestito biennale: CONTINUA A LEGGERE>>>

