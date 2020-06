PM – Calciomercato Milan – Ecco l’offerta per Jovic: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Ormai da mesi si parla dell’interesse del Milan per Luka Jovic. Nonostante al momento il calciatore sia infortunato, il suo futuro al Real Madrid appare segnato. In questa stagione è stato un clamoroso flop, e dunque i blancos potrebbero decidere di cederlo.

Dal canto suo il Milan ha necessità di rinforzi sul mercato che siano potenziali scommesse, vedi Theo Hernandez o Bennacer la scorsa stagione. Jovic ha tutto per essere il nuovo crack del Milan in attacco, sappiamo bene quanto era forte all’Eintracht Francoforte, tanto da convincere il Real a sborsare la scorsa estate circa 60 milioni di euro.

Intanto si comincia a delineare la possibile offerta del Milan. Come riferito in esclusiva da Louis Girardi per Pianetamilan, l’offerta del Milan per Jovic sarebbe un “prestito biennale con obbligo a 40 milioni, che scatterebbe al raggiungimento di alcuni obiettivi. Il Real Madrid al momento chiede un semplice obbligo, ma in quel caso il Milan offrirebbe meno. Si continua a trattare”.

Non sono ancora noti quali potrebbero essere gli obiettivi che farebbero, eventualmente, scattare l’obbligo. Possibile siano obiettivi del Milan come la qualificazione in Champions League, più complicati invece inserimenti di obiettivi personali del giocatore quali presenze e/o gol. Restano comunque tante, troppe incertezze sul futuro calciomercato del club di via Aldo Rossi. Si attendono novità su Rangnick e sul futuro di Maldini e Massara.

Intanto, a proposito di mercato, il Milan si tiene stretto Theo Hernandez: il PSG lo molla, ecco perché >>>