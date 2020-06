Calciomercato Milan – Il PSG molla Theo Hernandez: ecco perché

CALCIOMERCATO MILAN – Theo Hernandez non si tocca, il PSG costretto a cambiare obiettivo per il ruolo di terzino sinistro. Perché? Semplicemente perché il Milan non era intenzionato a trattare la cessione del proprio difensore per meno di 50 milioni di euro.

Il club francese dunque – almeno stando a quanto riferiscono i colleghi di todofichajes.com – avrebbero deciso di virare verso un altro terzino sinistro: Alex Telles. Il brasiliano ex Inter è un classe 1992, compirà 28 anni a dicembre prossimo.

Il giocatore è di proprietà del Porto, che chiede 25 milioni di euro per cederlo al PSG. Cifra che Leonardo vorrebbe spendere, ma entro il 30 giugno, in modo da inserire tale spesa nel bilancio di questa stagione. Per Telles al PSG si parla di un contratto fino al 2024. Il Porto avrebbe trovato in Caio Henrique il sostituto.

