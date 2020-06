Calciomercato Milan – Hickey può lasciare gli Hearts: i motivi

CALCIOMERCATO MILAN – Come si ricorderà, nel corso dell’ultima sessione invernale di calciomercato, il Milan, alla ricerca di un terzino sinistro che potesse sostituire Ricardo Rodríguez, ceduto in prestito agli olandesi del PSV Eindhoven, aveva messo nel mirino due precisi calciatori.

Uno era Antonee Robinson, classe 1997, del Wigan, poi persino sbarcato in rossonero salvo poi essere trovato non idoneo alle visite mediche e, pertanto, rispedito in Inghilterra alla corte dei ‘Latics‘; l’altro, invece, era Aaron Hickey, classe 2002, scozzese di proprietà degli Hearts of Midlothian.

Non si concretizzò dunque nessuna trattativa ed il Diavolo aveva quindi deciso di riportare Diego Laxalt a Milano, ponendo fine al suo prestito al Torino. Hickey, che nel frattempo è entrato nel mirino anche della Lazio, adesso, secondo ‘calciomercato.com‘, può lasciare i ‘Jam Tarts‘ in estate.

Questo perché gli Hearts, con la chiusura anticipata del massimo campionato scozzese a causa del coronavirus, sono stati retrocessi nella seconda serie. Un palcoscenico, questo, che va troppo stretto a Hickey, un talento dal sicuro avvenire. QUESTE, INVECE, LE ULTIME DI MERCATO SU GIGIO DONNARUMMA E ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>