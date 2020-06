Calciomercato Milan – Diavolo, le ultime su Donnarumma e Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista Manuele Baiocchini, intervenuto a ‘Sky Sport‘, ha parlato delle situazioni di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, rispettivamente portiere e centravanti del Milan, alle prese con la questione del rinnovo di contratto con il club di Via Aldo Rossi ed entrambi assistiti dall’agente Mino Raiola. Queste le parole di Baiocchini:

DONNARUMMA – “È in scadenza di contratto nel 2021: il problema è che non c’è stato ancora un accordo tra il Milan e il giocatore. I contatti con Raiola sono frequenti considerati anche gli altri giocatori rossoneri sotto la sua procura ma la situazione di Donnarumma è in bilico. Più si va avanti, infatti, meno il Milan ha potere contrattuale sul giocatore. La priorità del portiere è stata sempre il Milan ma nel caso non si dovesse trovare un accordo in tempi rapidi, Donnarumma si potrebbe guardare in giro per capire come indirizzare la sua carriera”.

IBRAHIMOVIC – “La situazione è diversa. L’addio di Zvonimir Boban e il possibile arrivo di Ralf Rangnick ha fatto perdere centralità allo svedese nel progetto rossonere. Ibra probabilmente sarà lontano dal Milan con queste condizioni”. QUESTE, DUNQUE, LE ULTIME DI MERCATO SU RANGNICK >>>