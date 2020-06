Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: il piano del club | News

CALCIOMERCATO MILAN – Sebbene, a rigor di logica, le loro porte siano al sicuro rispettivamente con il polacco Wojciech Szczęsny ed il costaricense Keylor Navas, la Juventus ed il PSG restano sempre vigili sulla situazione di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere del Milan il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà tra un anno, il 30 giugno 2021.

Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra il Milan e Mino Raiola, agente di Donnarumma, per provare a sbloccare la situazione e cercare di trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa. Donnarumma prende, attualmente, 6 milioni di euro netti l’anno al Milan ed i rossoneri, inizialmente, avevano proposto uno stipendio al ribasso (4 milioni di euro a stagione più bonus) al cospetto di una richiesta, da parte del suo entourage, di 8 milioni di euro netti l’anno.

Il piano del Diavolo, però, adesso è cambiato. L’idea del Milan sarebbe quella di abbassare lievemente l’ingaggio annuale di Donnarumma, portandolo a 5, massimo 5,5 milioni di euro netti, con la possibilità, però, di sfondare il muro degli attuali 6 mediante l’inserimento di cospicui bonus. L’accordo sarebbe prolungato non per cinque anni, bensì fino al 30 giugno 2023 o, massimo, 30 giugno 2024.

Così facendo, Donnarumma potrebbe eventualmente andare via dal Milan nel caso in cui i rossoneri non dovessero tornare realmente competitivi nel giro di un paio di stagioni ed il Diavolo, così, sarebbe tutelato qualora dovesse essere costretto ad una sua cessione, in futuro, ottenendo una bella cifra dalla sua partenza e generando una plusvalenza importante ai fini del bilancio.

Si ragiona, in quest'ottica, anche sull'inserimento di una possibile clausola rescissoria nel nuovo contratto di Donnarumma con il Milan. Raiola accetterà questa proposta rossonera per il numero 99? Ancora qualche settimana per capire cosa farà il ragazzo, il quale, dal canto suo, resterebbe volentieri al Milan.