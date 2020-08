Calciomercato Milan – Il Torino vicino a Ricardo Rodríguez

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il nuovo Torino di Marco Giampaolo potrebbe ripartire, a breve, da una vecchia conoscenza del tecnico originario di Giulianova. Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, infatti, come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, si è buttato a capofitto su Ricardo Rodríguez.

Classe 1992, il terzino sinistro svizzero è rientrato al Milan dal prestito secco agli olandesi del PSV Eindhoven, ma non rientra nei piani tecnici di Stefano Pioli. Al contrario, Ricardo Rodríguez è molto stimato da Giampaolo, che lo aveva confermato titolare in rossonero all’inizio della stagione appena conclusa. Una titolarità ‘scippata’ dall’esplosione di Theo Hernández.

In scadenza di contratto il 30 giugno 2021, Ricardo Rodríguez non rinnoverà con il club di Via Aldo Rossi e sarà ceduto in questa sessione di calciomercato. Per 5 milioni di euro può andare via ed il Torino è pronto a prenderlo: per ‘Tuttosport‘, fonti molto vicine al club rossonero portano alla luce l’esistenza di una trattativa già ben avviata tra le due società.

Ricardo Rodríguez-Torino, dunque, è un’operazione destinata a chiudersi, anche in tempi piuttosto brevi. Contemporaneamente, i granata hanno mollato Mohamed Fares della Spal, che finirà alla Lazio. C’È UN ALTRO GIOCATORE DEL MILAN CON I BAGAGLI PRONTI >>>