Pedullà: “Rodríguez-Torino, domani incontro a Casa Milan”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha fornito, attraverso il suo sito web ufficiale, gli ultimi aggiornamenti su Ricardo Rodríguez, classe 1992, terzino sinistro svizzero rientrato dal prestito al PSV Eindhoven ma che non rientra più nei piani tecnici del Milan. Questo è quanto ha scritto Pedullà:

“Ricardo Rodríguez in orbita Toro. Anzi, potremmo dire: Ricardo Rodríguez a un passo dal Toro, promesso sposo del Toro. Già per domani è stato fissato un appuntamento a ‘Casa Milan‘ con il direttore sportivo Davide Vagnati, quasi sicuramente nel tardo pomeriggio ma sono dettagli. La cessione dell’esterno sinistro classe 1992 ai granata è in stato avanzato, una richiesta precisa di Marco Giampaolo. Il Milan aveva chiesto una cifra tra i 4 ed i 4,5 milioni, si chiuderà a 2 milioni o qualcosa in più. Il Milan aveva speso 15 milioni per acquistarlo, sa cha giocare il rialzo significherebbe perderlo poi a zero tra pochi mesi. E per Rodríguez nell’anno che porta agli Europei diventa fondamentale giocare, ritrovando la visibilità che merita”.

“Appuntamento domani a ‘Casa Milan‘: fumata bianca in arrivo – ha concluso Pedullà sulla situazione di Rodríguez -. E per martedì probabile vertice tra lo stesso Vagnati (che vuole dimenticare al Toro le delusioni dell’ultima stagione con la Spal) e l’entourage del ragazzo per gli accordi sull’ingaggio che a quel punto non sarebbero (non saranno) un grosso problema. Il Torino aveva pensato a Mohamed Fares prima di Giampaolo, ora Fares è destinato alla Lazio. Ma Giampaolo avrà presto il rinforzo che cercava”. LO SVIZZERO NON SARÀ L’UNICO DIFENSORE A LASCIARE IL MILAN IN ESTATE >>>