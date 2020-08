Calciomercato Milan – Il Diavolo ripensa la difesa: il reparto sarà rivisto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan di Stefano Pioli, alla ripresa del campionato di Serie A 2019-2020 dopo il lockdown, ha viaggiato alla media di quasi 3 gol a partita: nessuno, in Italia ed in Europa, ha fatto così bene in fase offensiva.

Come ha ricordato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, però, quando, nella prima parte della stagione, i rossoneri non trovavano la via della rete, si sono mantenuti comunque costantemente a ridosso della zona Europa League per via della loro difesa.

La linea a quattro, nonostante svariati avvicendamenti, è infatti riuscita a proteggere sempre adeguatamente il portiere rossonero, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. Adesso, però, è arrivato il tempo dei cambiamenti e il Milan, per una volta, inizia a pensare al calciomercato non dedicandosi soltanto all’attacco.

Per la ‘rosea‘, la difesa del Milan cambierà volto. Dei dieci giocatori attualmente a disposizione di Pioli, alcuni partiranno. Gli obiettivi in entrata, come noto, sono sempre un terzino destro (Serge Aurier del Tottenham e Denzel Dumfries del PSV Eindhoven i nomi caldi) ed un centrale (Nikola Milenković della Fiorentina).

In uscita, invece, uno tra Andrea Conti e Davide Calabria: stagione di ombre e luci per entrambi, con motivi vari. Dalle difficoltà di riprendere i giusti giri dopo una lunga assenza ad altri guai fisici, passando, ovviamente, anche per numerose prestazioni sotto tono. I minutaggi di Conti e Calabria sono simili, segno che l’allenatore ha provato a trovare una soluzione, non riuscendoci.

Dei due, il maggior indiziato ad andare via è Calabria, più che altro per ragioni economiche: essendo cresciuto nel vivaio rossonero, qualsiasi cifra sarà pagata per lui varrà, in bilancio, come plusvalenza. Quello di Calabria è anche un nome più ‘spendibile’ dal Milan sul mercato in uscita per motivi fisici, visti i numerosi problemi alle ginocchia di Conti.

Intoccabili e imprescindibili Simon Kjaer, che è stato riscattato per 3,5 milioni di euro dal Siviglia visto l’elevato rendimento offerto in rossonero da gennaio in poi, il capitano Alessio Romagnoli e Theo Hernández, che vanta numerosi estimatori sul mercato internazionale ma del quale il club di Via Aldo Rossi non ha alcuna intenzione di privarsi.

Alle spalle di Theo Hernández, due terzini sinistri destinati a cambiare aria: il primo è Diego Laxalt, uruguaiano che, rientrato a gennaio dal prestito al Torino, ha giocato davvero poco (appena 187′). Ha qualche corteggiatrice, andrà via con determinate garanzie di impiego. Medesima sorte per Ricardo Rodriguez, svizzero rientrato dal prestito al PSV Eindhoven.

L’ex Wolfsburg aveva accettato di andare via dal Milan, a gennaio, perché chiuso dal francese: il ragionamento, adesso, è lo stesso. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2021 ed i rossoneri proveranno a venderlo al miglior offerente, cercando di monetizzare dalla cessione del suo cartellino.

Resterà quasi sicuramente al Milan il giovane centrale Matteo Gabbia, che ormai viene considerato il primo cambio tra le ‘riserve’, e, molto probabilmente, resterà anche Mateo Musacchio, in scadenza di contratto, è vero, tra poco meno di un anno, ma alle prese con un infortunio al ginocchio che lo farà rientrare non prima di ottobre.

A queste condizioni, difficile trovare qualcuno che investa sull’ispano-argentino già in questa sessione di calciomercato. Infine, Léo Duarte, sul quale pende un punto interrogativo: quando sembrava essersi ritagliato uno spazio importante, si è fermato per due infortuni che, in totale, lo hanno tenuto fuori cinque mesi.

Possibile, dunque, che l’ex Flamengo emigri in prestito per una stagione. Molto, però, dipenderà anche da chi arriverà a Milanello in quel settore di campo … QUESTE, INVECE, LE ULTIME DI MERCATO SU LUCAS PAQUETÁ >>>